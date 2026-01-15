Liga de Francia: PSG necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

PSG y Lille se miden en el estadio el Parque de los Príncipes mañana a las 15:00 horas y Jérôme Brisard es el elegido para dirigir el partido.

PSG y Lille se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1, a partir de las 15:00 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Lille

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de ganar en su encuentro anterior a Paris FC con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 13 a favor.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Stade Rennes. Acumula 4 encuentros consecutivos sin perder y perdió su racha victoriosa en su último juego, con 10 goles marcados y 7 recibidos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 2 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Jérôme Brisard, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens4017131318
2PSG3917123222
3Olympique de Marsella3217102519
4Lille3217102511
5Olympique Lyon30179358

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Lille, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
PSG Lille ligue 1

