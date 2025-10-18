Liga de Francia: Lorient y Stade Brestois se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lorient vs Stade Brestois. El duelo, a disputarse en el estadio Stade du Moustoir el domingo 19 de octubre, comenzará a las 10:15 horas y será dirigido por Marc Bollengier.

Lorient recibe el próximo domingo 19 de octubre a Stade Brestois por la fecha 8 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Stade du Moustoir.

Así llegan Lorient y Stade Brestois

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient cayó 0 a 2 ante Paris FC en el Jean Bouin. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 15 en su portería .

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Stade Brestois logró empatar 0-0 ante Nantes. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Stade Brestois fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marc Bollengier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 16 7 5 1 1 8 2 Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10 3 RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7 11 Stade Brestois 8 7 2 2 3 0 13 Lorient 7 7 2 1 4 -7

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Angers: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs PSG: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Le Havre AC: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Olympique Lyon: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique de Marsella: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Metz: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Lorient y Stade Brestois, según país