Liga de Francia: Por la fecha 8 se enfrentarán Toulouse y Metz

Todos los detalles de la previa del partido entre Toulouse y Metz, que se jugará el domingo 19 de octubre desde las 10:15 horas en el Stadium de Toulouse. Dirige François Letexier.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Metz y Toulouse se enfrentarán en el Stadium de Toulouse el próximo domingo 19 de octubre desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Ligue 1.

Así llegan Toulouse y Metz

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse venció por 2-1 a Olympique Lyon. Después de caer en 3 oportunidades y empatar 1 cotejo, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 12 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz perdió ante Olympique de Marsella por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 derrotas y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 12.

Metz no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Toulouse se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PE - 5 PP).

François Letexier fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 16 7 5 1 1 8 2 Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10 3 RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7 9 Toulouse 10 7 3 1 3 -1 18 Metz 2 7 0 2 5 -11

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Mónaco: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Stade Rennes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Le Havre AC: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lorient: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Angers: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Lille: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lens: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nantes: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nice: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Stade Brestois: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Toulouse y Metz, según país