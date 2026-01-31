Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Nice se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 20

Nice se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 20
Nice se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 20
Nota IA

por Nota IA

·

Stade Brestois se mide ante Nice en el estadio Le Grand Stade el domingo 1 de febrero a las 11:15 horas. El partido será supervisado por Stephanie Frappart.

A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 1 de febrero, Stade Brestois visita a Nice en el estadio Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1.

Así llegan Nice y Stade Brestois

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice ganó el encuentro previo ante Nantes por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois cayó derrotado 0 a 2 ante Toulouse. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 7.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Brestois se impuso por 4 a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 9 PP).

Stephanie Frappart es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG4519143226
2Lens4319141417
3Olympique de Marsella3819122524
12Stade Brestois2219649-7
13Nice21196310-11

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 21: vs Mónaco: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 21: vs Lorient: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Stade Brestois, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Nice Stade Brestois ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA