Liga de Francia: Nice se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 20

Stade Brestois se mide ante Nice en el estadio Le Grand Stade el domingo 1 de febrero a las 11:15 horas. El partido será supervisado por Stephanie Frappart.

A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 1 de febrero, Stade Brestois visita a Nice en el estadio Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1.

Así llegan Nice y Stade Brestois

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice ganó el encuentro previo ante Nantes por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois cayó derrotado 0 a 2 ante Toulouse. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 5 goles y recibió 7.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Brestois se impuso por 4 a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 9 PP).

Stephanie Frappart es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 12 Stade Brestois 22 19 6 4 9 -7 13 Nice 21 19 6 3 10 -11

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Mónaco: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Lorient: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Horario Nice y Stade Brestois, según país