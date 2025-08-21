Liga de Francia: Por el primer duelo de la Fecha 2 se enfrentan PSG y Angers

Todo lo que tienes que saber en la previa de PSG vs Angers. El duelo, a disputarse en el estadio el Parque de los Príncipes el viernes 22 de agosto, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Hakim Ben El Hadj.

PSG recibe el próximo viernes 22 de agosto a Angers por la fecha 2 de la Ligue 1, a partir de las 13:45 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Angers

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG sacó un triunfo frente a Nantes, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Paris FC.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el segundo puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Hakim Ben El Hadj.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 3 1 1 0 0 2 2 PSG 3 1 1 0 0 1 3 RC Strasbourg 3 1 1 0 0 1 4 Olympique Lyon 3 1 1 0 0 1 7 Angers 3 1 1 0 0 1

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Toulouse: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Stade Rennes: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario PSG y Angers, según país