Liga de Francia: Por el primer duelo de la Fecha 2 se enfrentan PSG y Angers

Todo lo que tienes que saber en la previa de PSG vs Angers. El duelo, a disputarse en el estadio el Parque de los Príncipes el viernes 22 de agosto, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Hakim Ben El Hadj.
Así llegan PSG y Angers
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG sacó un triunfo frente a Nantes, con un marcador 1-0.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Paris FC.
El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG fue el ganador por 1 a 0.
El local está en el segundo puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Hakim Ben El Hadj.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|PSG
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|RC Strasbourg
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|Olympique Lyon
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|7
|Angers
|3
|1
|1
|0
|0
|1
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Toulouse: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Stade Rennes: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Angers, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas