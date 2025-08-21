Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Liga de Francia: Por el primer duelo de la Fecha 2 se enfrentan PSG y Angers

Por el primer duelo de la Fecha 2 se enfrentan PSG y Angers
Por el primer duelo de la Fecha 2 se enfrentan PSG y Angers
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de PSG vs Angers. El duelo, a disputarse en el estadio el Parque de los Príncipes el viernes 22 de agosto, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Hakim Ben El Hadj.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

PSG recibe el próximo viernes 22 de agosto a Angers por la fecha 2 de la Ligue 1, a partir de las 13:45 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Angers

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG sacó un triunfo frente a Nantes, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Paris FC.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el segundo puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Hakim Ben El Hadj.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Mónaco311002
2PSG311001
3RC Strasbourg311001
4Olympique Lyon311001
7Angers311001

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Toulouse: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Stade Rennes: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Angers, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
PSG Angers ligue 1

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA