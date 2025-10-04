Liga de Francia: RC Strasbourg enfrenta a Angers para subirse a la cima

La previa del choque de RC Strasbourg ante Angers, a disputarse en el estadio la Meinau el domingo 5 de octubre desde las 10:15 horas. El árbitro será Guillaume Paradis.
RC Strasbourg recibirá a Angers, en el marco de la fecha 7 de la Ligue 1, el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 10:15 horas, en el estadio la Meinau.
Así llegan RC Strasbourg y Angers
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Olympique de Marsella. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers viene de perder contra Stade Brestois por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 2 goles y recibieron 6.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el marcador favoreció a Angers con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el quinto puesto con 12 puntos (4 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 3 PP).
Guillaume Paradis será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|2
|Olympique Lyon
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Olympique de Marsella
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|5
|RC Strasbourg
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|17
|Angers
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 8: vs PSG: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Olympique Lyon: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Auxerre: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Stade Rennes: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 8: vs Mónaco: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Lorient: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario RC Strasbourg y Angers, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas