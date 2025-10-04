Liga de Francia: RC Strasbourg enfrenta a Angers para subirse a la cima

La previa del choque de RC Strasbourg ante Angers, a disputarse en el estadio la Meinau el domingo 5 de octubre desde las 10:15 horas. El árbitro será Guillaume Paradis.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

RC Strasbourg recibirá a Angers, en el marco de la fecha 7 de la Ligue 1, el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 10:15 horas, en el estadio la Meinau.

Así llegan RC Strasbourg y Angers

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Olympique de Marsella. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers viene de perder contra Stade Brestois por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 2 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el marcador favoreció a Angers con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el quinto puesto con 12 puntos (4 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 3 PP).

Guillaume Paradis será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 5 RC Strasbourg 12 6 4 0 2 2 17 Angers 5 6 1 2 3 -3

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs PSG: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Olympique Lyon: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Auxerre: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Stade Rennes: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Mónaco: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lorient: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario RC Strasbourg y Angers, según país