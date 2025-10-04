Liga de Francia: Por la fecha 7, Le Havre AC recibirá a Stade Rennes

Toda la previa del duelo entre Le Havre AC y Stade Rennes. El partido se jugará en el estadio Stade Océane el domingo 5 de octubre a las 10:15 horas. Será arbitrado por Jérémie Pignard.

El duelo entre Le Havre AC y Stade Rennes correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio Stade Océane desde las 10:15 horas, el domingo 5 de octubre.

Así llegan Le Havre AC y Stade Rennes

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En su visita anterior, Le Havre AC empató por 0 con Metz. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Stade Rennes igualó 0-0 el juego frente a Lens. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Los últimos 4 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 1-5 a favor de Stade Rennes.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jérémie Pignard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 8 Stade Rennes 9 6 2 3 1 -1 15 Le Havre AC 5 6 1 2 3 -2

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Auxerre: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Stade Brestois: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toulouse: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nantes: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Auxerre: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nice: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toulouse: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs RC Strasbourg: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Paris FC: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

