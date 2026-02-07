Keiko Fujimori: “Es lamentable que haya algunos candidatos que quieran retirarse” de la contienda electoral

La lideresa de Fuerza Popular cuestionó que algunos candidatos propongan la eliminación de la franja electoral. | Fuente: Fuerza Popular

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en su visita a la región San Martín, cuestionó a los candidatos que evalúan retirarse de las elecciones generales 2026.

“Es lamentable que haya algunas voces de algunos candidatos que quieran retirarse de esa contienda. Para nosotros, sería fundamental que ellos se mantengan participando y que hagan sus propuestas, pero también nos lleva a algunas reflexiones. Si es que una persona no puede dirigir su grupo político y no puede dirigir un presupuesto que es pequeño, la verdad que nos deja mucho que desear sobre cómo podría manejar entonces todo un país”, indicó.

En esa misma línea, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que algunos candidatos propongan la eliminación de la franja electoral, tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en los direccionamientos de estos recursos.

“Candidato que lo que propone entonces frente a este problema que ha habido en algunos partidos, lo que propone es la eliminación y yo creo que eso también es un extremo. […] Al primer problema que uno tenga en el estado, porque hay muchos, lo que plantea es la eliminación de estos, no. Lo que yo creo que eso no es la salida. Lo que corresponde es que esto se reglamente, se regularice y que se pueda esclarecer qué cosa ha pasado con esos partidos específicamente”, sostuvo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Keiko Fujimori no mencionó nombres; sin embargo, sus afirmaciones serían en alusión al candidato Carlos Álvarez (País Para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Como se recuerda, Álvarez advirtió que renunciará a su candidatura, si su partido no aclara la denuncia sobre un presunto direccionamiento de recursos de la franja electoral y no sanciona a los responsables.

Por su parte, Rafael López Aliaga solicitó la eliminación del presupuesto destinado a la franja electoral y al financiamiento de los partidos políticos, al considerar que dichos recursos públicos benefician a “canales fantasmas” y al pago de sueldos de determinados líderes políticos, como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, durante una conferencia de prensa en Moquegua.