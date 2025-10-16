Liga de Francia: RC Strasbourg necesita el triunfo ante PSG para llegar a la cima

PSG y RC Strasbourg se enfrentan en el estadio el Parque de los Príncipes. El duelo se jugará el viernes 17 de octubre desde las 13:45 horas.

El juego entre PSG y RC Strasbourg se disputará el próximo viernes 17 de octubre por la fecha 8 de la Ligue 1, a partir de las 13:45 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y RC Strasbourg

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, PSG se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Lille. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 11 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, RC Strasbourg derrotó 5-0 a Angers. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 7 en su arco.

PSG lleva puntaje perfecto en 3 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y RC Strasbourg lo ganó por 2 a 1.

El local está puntero y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 16 7 5 1 1 8 2 Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10 3 RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7 4 Olympique Lyon 15 7 5 0 2 4 5 Mónaco 13 7 4 1 2 4

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Stade Brestois: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lorient: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nice: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Olympique Lyon: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Auxerre: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Stade Rennes: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lens: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Horario PSG y RC Strasbourg, según país