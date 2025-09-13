Liga de Francia: RC Strasbourg y Le Havre AC se encuentran en la fecha 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de RC Strasbourg vs Le Havre AC. El duelo, a disputarse en el estadio la Meinau el domingo 14 de septiembre, comenzará a las 10:15 horas y será dirigido por Willy Delajod.
RC Strasbourg recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Le Havre AC por la fecha 4 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio la Meinau.
Así llegan RC Strasbourg y Le Havre AC
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg cayó 2 a 3 ante Mónaco en el Stade Louis II.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Nice.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Le Havre AC fue el ganador por 2 a 3.
El local está en el sexto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 2 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Willy Delajod.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Olympique Lyon
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lille
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|6
|RC Strasbourg
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|11
|Le Havre AC
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Paris FC: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Olympique de Marsella: 26 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Angers: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs PSG: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Olympique Lyon: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Lorient: 21 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Metz: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Stade Rennes: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Auxerre: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
Horario RC Strasbourg y Le Havre AC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas