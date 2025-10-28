Liga de Francia: Lens quiere el liderato del torneo frente a Metz

Palpitamos la previa del choque entre Metz y Lens. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Abdelatif Kherradji.
Metz ejercerá mañana la localía ante Lens, desde las 13:00 horas y en el marco de la fecha 10 de la Ligue 1.
Así llegan Metz y Lens
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
Metz quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lille por un resultado de 1 a 6. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 18 en su arco.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens llega con ventaja tras derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 2 a 1. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 3.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y fue Metz quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (6 PG - 1 PE - 2 PP).
Abdelatif Kherradji es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|20
|9
|6
|2
|1
|11
|2
|Lens
|19
|9
|6
|1
|2
|6
|3
|Olympique de Marsella
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|4
|Olympique Lyon
|18
|9
|6
|0
|3
|4
|18
|Metz
|2
|9
|0
|2
|7
|-20
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 11: vs Nantes: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Nice: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Stade Brestois: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 11: vs Lorient: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Angers: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
Horario Metz y Lens, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas