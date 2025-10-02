Liga MX: Atlas y FC Juárez se miden por la fecha 12

Palpitamos la previa del choque entre Atlas y FC Juárez. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yonatan Peinado Aguirre.

Atlas ejercerá mañana la localía ante FC Juárez, desde las 22:05 horas y en el marco de la fecha 12 de la Liga MX.

Así llegan Atlas y FC Juárez

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas logró un triunfo por 3-2 ante Necaxa. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos e igualó 2, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez llega con ventaja tras derrotar a León con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 5.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 3 PP).

Yonatan Peinado Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 7 FC Juárez 18 11 5 3 3 3 14 Atlas 10 11 2 4 5 -8

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs León: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Chivas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Toluca FC: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tijuana: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Pachuca: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs CF Monterrey: 22 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Puebla: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atl. de San Luis: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Querétaro: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Atlas y FC Juárez, según país