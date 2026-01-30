Liga MX: Chivas buscará conservar su invicto ante Atl. de San Luis

Palpitamos la previa del choque entre Atl. de San Luis y Chivas. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yonatan Peinado Aguirre.

Atl. de San Luis ejercerá mañana la localía ante Chivas, desde las 18:00 horas y en el marco de la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Atl. de San Luis y Chivas

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Tijuana. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas llega con ventaja tras derrotar a Querétaro con un marcador 2 a 1. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 5 goles marcados y solo ha recibido 1 en contra.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Chivas quien ganó 4 a 3.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).

Yonatan Peinado Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Toluca FC 7 3 2 1 0 3 3 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 4 Cruz Azul 6 3 2 0 1 2 8 Atl. de San Luis 4 3 1 1 1 1

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Necaxa: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Querétaro: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlas: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Mazatlán: 7 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Club América: 15 de febrero - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cruz Azul: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

