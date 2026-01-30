Liga MX: Chivas buscará conservar su invicto ante Atl. de San Luis

Palpitamos la previa del choque entre Atl. de San Luis y Chivas. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yonatan Peinado Aguirre.
Atl. de San Luis ejercerá mañana la localía ante Chivas, desde las 18:00 horas y en el marco de la fecha 4 del Clausura.
Así llegan Atl. de San Luis y Chivas
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura
Atl. de San Luis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Tijuana. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura
Chivas llega con ventaja tras derrotar a Querétaro con un marcador 2 a 1. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 5 goles marcados y solo ha recibido 1 en contra.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Chivas quien ganó 4 a 3.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).
Yonatan Peinado Aguirre es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Toluca FC
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|3
|CF Monterrey
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|Cruz Azul
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|8
|Atl. de San Luis
|4
|3
|1
|1
|1
|1
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs Necaxa: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Querétaro: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Atlas: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs Mazatlán: 7 de febrero - 00:06 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Club América: 15 de febrero - 00:07 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Cruz Azul: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atl. de San Luis y Chivas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas