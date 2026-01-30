Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga MX: Chivas buscará conservar su invicto ante Atl. de San Luis

Chivas buscará conservar su invicto ante Atl. de San Luis
Chivas buscará conservar su invicto ante Atl. de San Luis
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Atl. de San Luis y Chivas. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yonatan Peinado Aguirre.

Atl. de San Luis ejercerá mañana la localía ante Chivas, desde las 18:00 horas y en el marco de la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Atl. de San Luis y Chivas

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Tijuana. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas llega con ventaja tras derrotar a Querétaro con un marcador 2 a 1. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 5 goles marcados y solo ha recibido 1 en contra.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Chivas quien ganó 4 a 3.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).

Yonatan Peinado Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas933004
2Toluca FC732103
3CF Monterrey632015
4Cruz Azul632012
8Atl. de San Luis431111

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Necaxa: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Querétaro: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlas: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Mazatlán: 7 de febrero - 00:06 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Club América: 15 de febrero - 00:07 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Cruz Azul: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atl. de San Luis y Chivas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Atl. de San Luis Chivas Liga MX

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA