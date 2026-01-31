Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga MX: Querétaro y Pachuca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4

Querétaro y Pachuca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4
Querétaro y Pachuca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Querétaro vs Pachuca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas en el estadio la Corregidora. El árbitro designado será Fernando Hernández Gómez.

El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 18:00 horas, Pachuca visita a Querétaro en el estadio la Corregidora, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Querétaro y Pachuca

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

Querétaro fue derrotado en el Akron frente a Chivas por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Pachuca acabó en empate por 0-0 ante Club América. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 1 derrota. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Querétaro se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Fernando Hernández Gómez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas933004
2Cruz Azul943013
3Pumas UNAM842205
12Pachuca43111-1
16Querétaro13012-2

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs León: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs FC Juárez: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs FC Juárez: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Atlas: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tigres: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Mazatlán: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Necaxa: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Querétaro y Pachuca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Querétaro Pachuca Liga MX

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA