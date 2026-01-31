Liga MX: Querétaro y Pachuca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4

En la previa de Querétaro vs Pachuca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas en el estadio la Corregidora. El árbitro designado será Fernando Hernández Gómez.
El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 18:00 horas, Pachuca visita a Querétaro en el estadio la Corregidora, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura.
Así llegan Querétaro y Pachuca
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura
Querétaro fue derrotado en el Akron frente a Chivas por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.
Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura
El anterior partido jugado por Pachuca acabó en empate por 0-0 ante Club América. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 1 derrota. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Querétaro se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Fernando Hernández Gómez.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Cruz Azul
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|3
|Pumas UNAM
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|12
|Pachuca
|4
|3
|1
|1
|1
|-1
|16
|Querétaro
|1
|3
|0
|1
|2
|-2
Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs León: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs FC Juárez: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs FC Juárez: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Atlas: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Tigres: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Mazatlán: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Necaxa: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Querétaro y Pachuca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas