Liga MX: Querétaro y Pachuca se enfrentan en el cierre de la Fecha 4

En la previa de Querétaro vs Pachuca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas en el estadio la Corregidora. El árbitro designado será Fernando Hernández Gómez.

El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 18:00 horas, Pachuca visita a Querétaro en el estadio la Corregidora, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Querétaro y Pachuca

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

Querétaro fue derrotado en el Akron frente a Chivas por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Pachuca acabó en empate por 0-0 ante Club América. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 1 derrota. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Querétaro se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Fernando Hernández Gómez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Pumas UNAM 8 4 2 2 0 5 12 Pachuca 4 3 1 1 1 -1 16 Querétaro 1 3 0 1 2 -2

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs León: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FC Juárez: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs FC Juárez: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlas: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigres: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mazatlán: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Necaxa: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y Pachuca, según país