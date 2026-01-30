Liga MX: Atlas se enfrenta ante la visita Mazatlán por la fecha 4

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Atlas y Mazatlán se enfrentan en el estadio Jalisco, con el arbitraje de Salvador Pérez Villalobos. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 horas.

Atlas se enfrenta mañana ante Mazatlán para disputar el partido por la fecha 4, en el estadio Jalisco, desde las 18:00 horas.

Así llegan Atlas y Mazatlán

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas ganó por 1-0 el juego pasado ante Necaxa. En los últimos 2 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 2.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán cayó 1 a 5 ante CF Monterrey. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 2 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Salvador Pérez Villalobos.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas933004
2Toluca FC732103
3CF Monterrey632015
5Atlas632010
18Mazatlán03003-6

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Pumas UNAM: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Pachuca: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs FC Juárez: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tijuana: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Chivas: 7 de febrero - 00:06 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Santos Laguna: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tijuana: 23 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Pachuca: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Horario Atlas y Mazatlán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
