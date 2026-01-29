Liga MX: Cruz Azul se enfrentará a FC Juárez por la fecha 4

FC Juárez y Cruz Azul se miden en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana a las 22:06 horas y Jesús López Valle es el elegido para dirigir el partido.

FC Juárez y Cruz Azul se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura, a partir de las 22:06 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Así llegan FC Juárez y Cruz Azul

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez terminó con un empate en 2 frente a Santos Laguna en la pasada jornada. En las 2 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul venció 1-0 a Puebla en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el noveno puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Jesús López Valle, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Toluca FC 7 3 2 1 0 3 3 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 4 Cruz Azul 6 3 2 0 1 2 9 FC Juárez 4 3 1 1 1 0

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Pachuca: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Necaxa: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Querétaro: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlas: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Club América: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Toluca FC: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tigres: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chivas: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs CF Monterrey: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Santos Laguna: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

