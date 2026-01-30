Liga MX: Necaxa visita a Club América por la fecha 4

La previa del choque de Club América ante Necaxa, a disputarse en el estadio Azulgrana mañana desde las 17:00 horas. El árbitro será Guillermo Pacheco Larios.

A partir de las 17:00 horas, Club América y Necaxa protagonizarán mañana su choque por la fecha 4 del Clausura, en el estadio Azulgrana.

Así llegan Club América y Necaxa

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América sacó un empate por 0 en su visita a Pachuca. En las 2 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y no ha marcado en el rival.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa viene de perder contra Atlas por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 4.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PG - 2 PP).

Guillermo Pacheco Larios será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Toluca FC 7 3 2 1 0 3 3 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 13 Necaxa 3 3 1 0 2 -1 15 Club América 2 3 0 2 1 -2

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs CF Monterrey: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chivas: 15 de febrero - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Puebla: 21 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigres: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs FC Juárez: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Atl. de San Luis: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Juárez: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Toluca FC: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs León: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Club América y Necaxa, según país