Liga MX: Mazatlán y Atl. de San Luis se encuentran en la fecha 12

Todo lo que tienes que saber en la previa de Mazatlán vs Atl. de San Luis. El duelo, a disputarse en el estadio el Kraken mañana, comenzará a las 22:00 horas y será dirigido por Iván López Sánchez.

Mazatlán y Atl. de San Luis se enfrentan mañana, a partir de las 22:00 horas, en el estadio el Kraken. El partido corresponde a la fecha 12 de la Liga MX.

Así llegan Mazatlán y Atl. de San Luis

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán cayó 1 a 3 ante Toluca FC en el Nemesio Díez. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 11 en su portería .

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis llega a este encuentro con una derrota ante Pachuca por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 8.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Atl. de San Luis fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Iván López Sánchez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 12 Atl. de San Luis 10 11 3 1 7 -2 16 Mazatlán 8 11 1 5 5 -7

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Querétaro: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Atlas: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pumas UNAM: 23 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Necaxa: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs FC Juárez: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

