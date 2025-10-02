Liga MX: Mazatlán y Atl. de San Luis se encuentran en la fecha 12

Últimas Noticias
Mazatlán y Atl. de San Luis se encuentran en la fecha 12
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Mazatlán vs Atl. de San Luis. El duelo, a disputarse en el estadio el Kraken mañana, comenzará a las 22:00 horas y será dirigido por Iván López Sánchez.

Mazatlán y Atl. de San Luis se enfrentan mañana, a partir de las 22:00 horas, en el estadio el Kraken. El partido corresponde a la fecha 12 de la Liga MX.

Así llegan Mazatlán y Atl. de San Luis

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán cayó 1 a 3 ante Toluca FC en el Nemesio Díez. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 11 en su portería .

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis llega a este encuentro con una derrota ante Pachuca por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 8.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Atl. de San Luis fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Iván López Sánchez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC251181217
2CF Monterrey25118126
3Club América241173112
12Atl. de San Luis1011317-2
16Mazatlán811155-7

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:07 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Querétaro: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 13: vs Atlas: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Pumas UNAM: 23 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Necaxa: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs FC Juárez: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Atl. de San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela: 23:00 horas

Tags
Mazatlán Atl. de San Luis Liga MX

