Liga MX: Pumas UNAM se enfrentará ante Santos Laguna por la fecha 4

Mañana desde las 22:00 horas, Pumas UNAM recibirá a Santos Laguna en el estadio Olímpico Universitario, por la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Pumas UNAM y Santos Laguna

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM llega con resultado de empate, 1-1, ante León. Tiene un historial irregular con 1 victoria y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Santos Laguna y FC Juárez, con un marcador 2-2..

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Santos Laguna se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).

Vicente Reynoso Arce es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Toluca FC 7 3 2 1 0 3 3 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 7 Pumas UNAM 5 3 1 2 0 1 17 Santos Laguna 1 3 0 1 2 -4

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Atlas: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Puebla: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs CF Monterrey: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tijuana: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toluca FC: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Tigres: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mazatlán: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs León: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Querétaro: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cruz Azul: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

