Liga MX: Pumas UNAM se enfrentará ante Santos Laguna por la fecha 4

Pumas UNAM se enfrentará ante Santos Laguna por la fecha 4
Santos Laguna se mide ante Pumas UNAM en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 22:00 horas. El partido será supervisado por Vicente Reynoso Arce.

Mañana desde las 22:00 horas, Pumas UNAM recibirá a Santos Laguna en el estadio Olímpico Universitario, por la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Pumas UNAM y Santos Laguna

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM llega con resultado de empate, 1-1, ante León. Tiene un historial irregular con 1 victoria y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Santos Laguna y FC Juárez, con un marcador 2-2..

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Santos Laguna se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).

Vicente Reynoso Arce es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas933004
2Toluca FC732103
3CF Monterrey632015
7Pumas UNAM531201
17Santos Laguna13012-4

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Atlas: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Puebla: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs CF Monterrey: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tijuana: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Toluca FC: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Tigres: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Mazatlán: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs León: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Querétaro: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Cruz Azul: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Santos Laguna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela: 23:00 horas
Pumas UNAM Santos Laguna Liga MX

