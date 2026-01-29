Liga MX: Pumas UNAM se enfrentará ante Santos Laguna por la fecha 4

Santos Laguna se mide ante Pumas UNAM en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 22:00 horas. El partido será supervisado por Vicente Reynoso Arce.
Mañana desde las 22:00 horas, Pumas UNAM recibirá a Santos Laguna en el estadio Olímpico Universitario, por la fecha 4 del Clausura.
Así llegan Pumas UNAM y Santos Laguna
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura
Pumas UNAM llega con resultado de empate, 1-1, ante León. Tiene un historial irregular con 1 victoria y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Santos Laguna y FC Juárez, con un marcador 2-2..
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Santos Laguna se impuso por 3 a 0.
El local se ubica en el séptimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PE - 2 PP).
Vicente Reynoso Arce es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Toluca FC
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|3
|CF Monterrey
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|7
|Pumas UNAM
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|17
|Santos Laguna
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs Atlas: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Puebla: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs CF Monterrey: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Tijuana: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Toluca FC: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs Tigres: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Mazatlán: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs León: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Querétaro: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Cruz Azul: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Santos Laguna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas