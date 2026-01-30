Liga MX: León recibirá a Tigres por la fecha 4

Te contamos la previa del duelo León vs Tigres, que se enfrentarán en el estadio Nou Camp mañana a las 20:10 horas. Adonai Escobedo González será el árbitro del partido.

León y Tigres se medirán mañana a las 20:10 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 del Clausura y se disputará en el estadio Nou Camp.

Así llegan León y Tigres

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León consiguió sólo un punto en su último partido frente a Pumas UNAM, tras igualar 1-1. En las 2 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Toluca FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Ha convertido 2 goles y ha recibido 2 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Adonai Escobedo González.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Toluca FC 7 3 2 1 0 3 3 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 10 León 4 3 1 1 1 0 11 Tigres 4 3 1 1 1 0

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Querétaro: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs CF Monterrey: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Santos Laguna: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Necaxa: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mazatlán: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Santos Laguna: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cruz Azul: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pachuca: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Club América: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Puebla: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario León y Tigres, según país