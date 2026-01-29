Liga MX: Comienza el juego por la Fecha 4 con partido entre Puebla y Toluca FC

Toda la previa del duelo entre Puebla y Toluca FC. El partido se jugará en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 20:00 horas. Será arbitrado por Abraham Quirarte Contreras.

Desde las 20:00 horas, Puebla y Toluca FC se enfrentan mañana por la fecha 4 del Clausura en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y Toluca FC

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Puebla buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Cruz Azul. Suma 1 partido sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Toluca FC igualó 0-0 el juego frente a Tigres..

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Toluca FC.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Abraham Quirarte Contreras.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Toluca FC 7 3 2 1 0 3 3 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 4 Cruz Azul 6 3 2 0 1 2 14 Puebla 3 3 1 0 2 -1

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Tijuana: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pumas UNAM: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Club América: 21 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Cruz Azul: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tijuana: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Necaxa: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

