Liga MX: Por la fecha 4 se enfrentarán CF Monterrey y Tijuana

Todos los detalles de la previa del partido entre CF Monterrey y Tijuana, que se jugará mañana desde las 20:00 horas en el estadio BBVA Bancomer. Dirige César Ramos Palazuelos.

CF Monterrey aguarda mañana la visita de Tijuana, para jugar el partido por la fecha 4 del Clausura, a partir de las 20:00 horas.

Así llegan CF Monterrey y Tijuana

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

CF Monterrey venció por 5-1 a Mazatlán. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura

Tijuana igualó 1-1 ante Atl. de San Luis en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empate: 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE).

César Ramos Palazuelos fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 9 3 3 0 0 4 2 Toluca FC 7 3 2 1 0 3 3 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 4 Cruz Azul 6 3 2 0 1 2 6 Tijuana 5 3 1 2 0 1

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Club América: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs León: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pumas UNAM: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cruz Azul: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Querétaro: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura

Fecha 5: vs Puebla: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Toluca FC: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Mazatlán: 23 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pumas UNAM: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlas: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario CF Monterrey y Tijuana, según país