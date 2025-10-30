Liga MX: Por la fecha 16 se enfrentarán Atl. de San Luis y FC Juárez

Todos los detalles de la previa del partido entre Atl. de San Luis y FC Juárez, que se jugará mañana desde las 22:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. Dirige Daniel Quintero Huitrón.

Atl. de San Luis aguarda mañana la visita de FC Juárez, para jugar el partido por la fecha 16 de la Liga MX, a partir de las 22:00 horas.

Así llegan Atl. de San Luis y FC Juárez

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis viene de caer por 3 a 4 frente a Necaxa. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez igualó 4-4 ante Puebla en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 11 goles a favor y le han convertido 13 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Atl. de San Luis se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 16 puntos (5 PG - 1 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 5 PP).

Daniel Quintero Huitrón fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 2 Tigres 32 15 9 5 1 17 3 Cruz Azul 32 15 9 5 1 10 9 FC Juárez 20 15 5 5 5 -1 11 Atl. de San Luis 16 15 5 1 9 -1

Fecha y rival de Atl. de San Luis en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de FC Juárez en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Querétaro: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Atl. de San Luis y FC Juárez, según país