Liga MX: Cruz Azul va en busca de un triunfo ante Toluca FC para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Toluca FC vs Cruz Azul, que se enfrentarán en el estadio Nemesio Díez mañana a las 18:00 horas. Luis Santander Aguirre será el árbitro del partido.

Toluca FC y Cruz Azul se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 5 del Clausura y se disputará en el estadio Nemesio Díez.

Así llegan Toluca FC y Cruz Azul

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Puebla, tras igualar 0-0. En las 3 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 1 terminó igualado. Acumuló una cifra de 1 gol en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul llega con envión anímico tras vencer por 4 a 3 a FC Juárez. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 5.

Toluca FC ha mantenido una racha impresionante en el estadio Nemesio Díez, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el quinto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Luis Santander Aguirre.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 4 Pumas UNAM 8 4 2 2 0 5 5 Toluca FC 8 4 2 2 0 3

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Tijuana: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Necaxa: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Tigres: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chivas: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs CF Monterrey: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Santos Laguna: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

