Liga MX: Querétaro se enfrenta ante la visita León por la fecha 5

Querétaro y León se enfrentan en el estadio la Corregidora, con el arbitraje de Marco Ortiz Nava. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 horas.

Así llegan Querétaro y León

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Querétaro se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Pachuca. Con 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León cayó 1 a 2 ante Tigres. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y León lo ganó por 3 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Ortiz Nava.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 13 León 4 4 1 1 2 -1 16 Querétaro 2 4 0 2 2 -2

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FC Juárez: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Club América: 9 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs CF Monterrey: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Santos Laguna: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Necaxa: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mazatlán: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tijuana: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y León, según país