Liga MX: Cruz Azul necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Toda la previa del duelo entre Cruz Azul y FC Juárez. El partido se jugará en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 20:00 horas. Será arbitrado por Ismael López Peñuelas.

Desde las 20:00 horas, Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan mañana por la fecha 9 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Cruz Azul y FC Juárez

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 9 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, FC Juárez igualó 1-1 el juego frente a Necaxa. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de FC Juárez.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ismael López Peñuelas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 21 8 7 0 1 9 2 Cruz Azul 20 8 6 2 0 8 3 Club América 17 8 5 2 1 8 4 Toluca FC 16 8 5 1 2 8 9 FC Juárez 12 8 3 3 2 0

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigres: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Club América: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Necaxa: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Pumas UNAM: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs León: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlas: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pachuca: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs CF Monterrey: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Cruz Azul y FC Juárez, según país