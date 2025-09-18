Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Liga MX: Cruz Azul necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Cruz Azul necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
Cruz Azul necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Cruz Azul y FC Juárez. El partido se jugará en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 20:00 horas. Será arbitrado por Ismael López Peñuelas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 20:00 horas, Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan mañana por la fecha 9 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Cruz Azul y FC Juárez

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 9 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, FC Juárez igualó 1-1 el juego frente a Necaxa. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de FC Juárez.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ismael López Peñuelas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey2187019
2Cruz Azul2086208
3Club América1785218
4Toluca FC1685128
9FC Juárez1283320

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tigres: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Club América: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Necaxa: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Pumas UNAM: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs León: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atlas: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pachuca: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs CF Monterrey: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Cruz Azul y FC Juárez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Cruz Azul FC Juárez Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA