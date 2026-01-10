Liga MX: Pumas UNAM se va a enfrentar de local con Querétaro en la Fecha 1

Toda la previa del duelo entre Pumas UNAM y Querétaro. El partido se jugará en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 13:00 horas. Será arbitrado por Maximiliano Quintero Hernández.

El duelo entre los Universitarios y los Gallos Blancos será mañana uno de los partidos de la nueva temporada del Clausura. El encuentro se jugará en el estadio Olímpico Universitario, desde las 13:00 horas.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Pumas UNAM.

¿En qué jornada juega el clásico Pumas UNAM?

Pumas UNAM tendrá que verse las caras con Club América, en la fecha 12 cuando jueguen el clásico Capitalino. El duelo se celebrará en el estadio Olímpico Universitario, el 22 de marzo desde las 00:00 (hora Argentina).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Quintero Hernández.

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Tigres: 15 de enero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 3: vs León: 18 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Santos Laguna: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlas: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Puebla: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Tijuana: 14 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Chivas: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Pachuca: 1 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs León: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Horario Pumas UNAM y Querétaro, según país