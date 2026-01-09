Liga MX: CF Monterrey y Toluca FC juegan la Fecha 1 del campeonato

Todo lo que tienes que saber en la previa de CF Monterrey vs Toluca FC. El duelo, a disputarse en el estadio BBVA Bancomer mañana, comenzará a las 22:00 horas y será dirigido por Luis Santander Aguirre.

Los Rayados y los Diablos Rojos disputan su primer juego en una nueva edición del Clausura. El cotejo será a las 22:00 horas en el estadio BBVA Bancomer.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en Semifinales del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC fue el ganador por 3 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico CF Monterrey?

La fecha 10 será una de las más atractivas para CF Monterrey, ya que se cruzará con Tigres en el clásico regio. Los eternos rivales se verán las caras el 8 de marzo, a partir de las 00:00 (hora Argentina), en el estadio Universitario.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Luis Santander Aguirre.

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Necaxa: 13 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Mazatlán: 17 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tijuana: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Club América: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs León: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Santos Laguna: 15 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Tigres: 17 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Puebla: 30 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cruz Azul: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tijuana: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Horario CF Monterrey y Toluca FC, según país