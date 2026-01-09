Liga MX: Chivas y Pachuca debutan en el torneo

La previa del choque de Chivas ante Pachuca, a disputarse en el estadio Akron mañana desde las 18:07 horas. El árbitro será Marco Ortiz Nava.

Las Chivas y los Tuzos se medirán mañana en la nueva temporada del Clausura. El partido se disputará a las 18:07 horas en el estadio Akron.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de noviembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el marcador favoreció a Chivas con un marcador de 0-1.

¿En qué jornada juega el clásico Chivas?

El sorteo del fixture determinó que Chivas y Club América volverán a verse las caras por el Clásico de Clásicos en la fecha 6. El encuentro tendrá lugar en el estadio Akron y se jugará el 15 de febrero a partir de las 00:00 (hora Argentina).

Marco Ortiz Nava será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs FC Juárez: 14 de enero - 00:10 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Querétaro: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atl. de San Luis: 1 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Mazatlán: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Club América: 15 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs León: 13 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Club América: 18 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Querétaro: 1 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs FC Juárez: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlas: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario Chivas y Pachuca, según país