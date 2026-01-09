Liga MX: León y Cruz Azul se estrenan en el campeonato

En la previa de León vs Cruz Azul, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Nou Camp. El árbitro designado será Víctor Cáceres Hernández.

La Fiera y la Máquina jugarán mañana en el marco de la primera fecha del Clausura. El choque tendrá lugar en el estadio Nou Camp, desde las 20:00 horas.

Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul se quedó con la victoria por 4 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Cruz Azul?

El tan esperado duelo por Cruz Azul, el Clásico Joven ante Club América, llegará en la fecha 14. Jugarán este importante partido el 12 de abril, a partir de las 00:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de los Deportes.

El encargado de impartir justicia en el partido será Víctor Cáceres Hernández.

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Pachuca: 13 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Pumas UNAM: 18 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tigres: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Querétaro: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs CF Monterrey: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Atlas: 14 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Puebla: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs FC Juárez: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Toluca FC: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tigres: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario León y Cruz Azul, según país