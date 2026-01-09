Liga MX: Santos Laguna y Necaxa se enfrentan por la Fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Santos Laguna y Necaxa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Luis García Rodríguez.

En la nueva temporada del Clausura, los Rayos visitan mañana a los Guerreros. El partido por la primera jornada se jugará a las 20:00 horas en el estadio Corona.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Necaxa quien ganó 4 a 1.

Luis García Rodríguez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs Toluca FC: 15 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs FC Juárez: 18 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Pumas UNAM: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tigres: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mazatlán: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 2: vs CF Monterrey: 13 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Atlas: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Club América: 1 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atl. de San Luis: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Juárez: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Horario Santos Laguna y Necaxa, según país