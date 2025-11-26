Liga MX: Tigres visita a Tijuana por la llave 3

La previa del choque de Tijuana ante Tigres, a disputarse en el estadio Caliente mañana desde las 00:00 horas.

Los Xolos y los Felinos chocarán mañana por la llave 3 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 00:00 horas y se disputará en el estadio Caliente.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 2-0.

Los resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : Tijuana 1 vs Querétaro 0 (12 de julio)

: Tijuana 1 vs Querétaro 0 (12 de julio) Temporada Regular : Club América 3 vs Tijuana 1 (16 de julio)

: Club América 3 vs Tijuana 1 (16 de julio) Temporada Regular : Tijuana 1 vs FC Juárez 1 (26 de julio)

: Tijuana 1 vs FC Juárez 1 (26 de julio) Temporada Regular : Mazatlán 2 vs Tijuana 2 (10 de agosto)

: Mazatlán 2 vs Tijuana 2 (10 de agosto) Temporada Regular : Pachuca 0 vs Tijuana 2 (16 de agosto)

: Pachuca 0 vs Tijuana 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Tijuana 3 vs Chivas 3 (23 de agosto)

: Tijuana 3 vs Chivas 3 (23 de agosto) Temporada Regular : Tijuana 3 vs Necaxa 0 (1 de septiembre)

: Tijuana 3 vs Necaxa 0 (1 de septiembre) Temporada Regular : Atl. de San Luis 1 vs Tijuana 1 (14 de septiembre)

: Atl. de San Luis 1 vs Tijuana 1 (14 de septiembre) Temporada Regular : Tijuana 5 vs León 0 (20 de septiembre)

: Tijuana 5 vs León 0 (20 de septiembre) Temporada Regular : Santos Laguna 1 vs Tijuana 0 (25 de septiembre)

: Santos Laguna 1 vs Tijuana 0 (25 de septiembre) Temporada Regular : Tijuana 2 vs Cruz Azul 0 (29 de septiembre)

: Tijuana 2 vs Cruz Azul 0 (29 de septiembre) Temporada Regular : Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre)

: Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre) Temporada Regular : Puebla 4 vs Tijuana 3 (17 de octubre)

: Puebla 4 vs Tijuana 3 (17 de octubre) Temporada Regular : Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre)

: Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre) Temporada Regular : Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre)

: Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre) Temporada Regular : Pumas UNAM 4 vs Tijuana 1 (2 de noviembre)

: Pumas UNAM 4 vs Tijuana 1 (2 de noviembre) Temporada Regular : Tijuana 2 vs Atlas 0 (8 de noviembre)

: Tijuana 2 vs Atlas 0 (8 de noviembre) Play In: Tijuana 3 vs FC Juárez 1 (21 de noviembre)

Los resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre)

: Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre) Temporada Regular : Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio)

: Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)

: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio) Temporada Regular : Tigres 7 vs Puebla 0 (9 de agosto)

: Tigres 7 vs Puebla 0 (9 de agosto) Temporada Regular : Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto)

: Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Mazatlán 2 vs Tigres 2 (23 de agosto)

: Mazatlán 2 vs Tigres 2 (23 de agosto) Temporada Regular : Santos Laguna 0 vs Tigres 1 (30 de agosto)

: Santos Laguna 0 vs Tigres 1 (30 de agosto) Temporada Regular : Tigres 0 vs León 0 (13 de septiembre)

: Tigres 0 vs León 0 (13 de septiembre) Temporada Regular : Pumas UNAM 1 vs Tigres 1 (20 de septiembre)

: Pumas UNAM 1 vs Tigres 1 (20 de septiembre) Temporada Regular : Tigres 2 vs Atlas 0 (24 de septiembre)

: Tigres 2 vs Atlas 0 (24 de septiembre) Temporada Regular : Querétaro 0 vs Tigres 2 (28 de septiembre)

: Querétaro 0 vs Tigres 2 (28 de septiembre) Temporada Regular : Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)

: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre) Temporada Regular : Tigres 5 vs Necaxa 3 (18 de octubre)

: Tigres 5 vs Necaxa 3 (18 de octubre) Temporada Regular : Pachuca 1 vs Tigres 2 (22 de octubre)

: Pachuca 1 vs Tigres 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre)

: Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)

: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre) Temporada Regular: Tigres 3 vs Atl. de San Luis 1 (8 de noviembre)

