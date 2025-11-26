Liga MX: Por la llave 2 se enfrentarán CF Monterrey y Club América

Todos los detalles de la previa del partido entre CF Monterrey y Club América, que se juega hoy desde las 22:10 horas en el estadio BBVA.
Hoy se enfrentan Los Rayados y las Águilas por la llave 2 de la Liga MX. El encuentro tendrá lugar a las 22:10 horas en el estadio BBVA.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y sellaron un empate en 2.
Fecha y rival de CF Monterrey en el próximo partido de la Liga MX
- Llave 2: vs Club América: 29 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Club América en el próximo partido de la Liga MX
- Llave 2: vs CF Monterrey: 29 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Los resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Pachuca 3 vs CF Monterrey 0 (13 de julio)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 0 vs CF Monterrey 1 (19 de julio)
- Temporada Regular: CF Monterrey 3 vs Atlas 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: León 1 vs CF Monterrey 3 (11 de agosto)
- Temporada Regular: CF Monterrey 3 vs Mazatlán 2 (17 de agosto)
- Temporada Regular: CF Monterrey 3 vs Necaxa 0 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Puebla 2 vs CF Monterrey 4 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Querétaro 0 vs CF Monterrey 1 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 1 vs Santos Laguna 0 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 1 vs Pumas UNAM 1 (18 de octubre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre)
Los resultados de Club América en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: FC Juárez 1 vs Club América 1 (12 de julio)
- Temporada Regular: Club América 3 vs Tijuana 1 (16 de julio)
- Temporada Regular: Necaxa 1 vs Club América 1 (27 de julio)
- Temporada Regular: Club América 1 vs Querétaro 0 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Atlas 2 vs Club América 4 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Club América 2 vs Pachuca 0 (31 de agosto)
- Temporada Regular: Club América 1 vs Chivas 2 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 0 vs Club América 1 (25 de septiembre)
- Temporada Regular: Club América 4 vs Pumas UNAM 1 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Club América 3 vs Santos Laguna 0 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs Club América 1 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Club América 2 vs Puebla 1 (21 de octubre)
- Temporada Regular: Mazatlán 2 vs Club América 2 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Club América 2 vs León 0 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)
Horario CF Monterrey y Club América, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:10 horas
- Colombia y Perú: 22:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:10 horas
- Venezuela: 23:10 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.