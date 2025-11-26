Liga MX: FC Juárez recibirá a Toluca FC por la llave 1

Te contamos la previa del duelo FC Juárez vs Toluca FC, que se enfrentan en el estadio Olímpico Benito Juárez hoy a las 20:00 horas.
Los Bravos y los Diablos Rojos juegan hoy por la llave 1 de la Liga MX. El encuentro comienza a las 20:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC resultó vencedor por 0 a 2.
Los resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: FC Juárez 1 vs Club América 1 (12 de julio)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio)
- Temporada Regular: Tijuana 1 vs FC Juárez 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)
- Temporada Regular: Chivas 1 vs FC Juárez 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: FC Juárez 2 vs Santos Laguna 1 (22 de agosto)
- Temporada Regular: FC Juárez 1 vs Mazatlán 0 (29 de agosto)
- Temporada Regular: Necaxa 1 vs FC Juárez 1 (12 de septiembre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 3 vs FC Juárez 2 (19 de septiembre)
- Temporada Regular: FC Juárez 3 vs Pumas UNAM 1 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: FC Juárez 2 vs León 0 (26 de septiembre)
- Temporada Regular: Atlas 3 vs FC Juárez 1 (4 de octubre)
- Temporada Regular: FC Juárez 2 vs Pachuca 2 (18 de octubre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: FC Juárez 4 vs Puebla 4 (24 de octubre)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 1 vs FC Juárez 2 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: FC Juárez 1 vs Querétaro 2 (7 de noviembre)
- Play In: Tijuana 3 vs FC Juárez 1 (21 de noviembre)
- Play In: FC Juárez 2 vs Pachuca 1 (23 de noviembre)
Los resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio)
- Temporada Regular: Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)
- Temporada Regular: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)
- Temporada Regular: Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto)
- Temporada Regular: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre)
- Temporada Regular: Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre)
- Temporada Regular: Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)
Horario FC Juárez y Toluca FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
