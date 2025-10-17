Premier League: Arsenal, con la misión de ganar para seguir en la cima

Todos los detalles de la previa del partido entre Fulham y Arsenal, que se jugará el sábado 18 de octubre desde las 11:30 horas en el estadio Craven Cottage. Dirige Anthony Taylor.

Arsenal y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo sábado 18 de octubre desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Premier League.

Así llegan Fulham y Arsenal

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de caer por 1 a 3 frente a Bournemouth. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de un triunfo 2 a 0 frente a West Ham United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG - 1 PE - 1 PP).

Anthony Taylor fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 16 7 5 1 1 11 2 Liverpool 15 7 5 0 2 4 3 Tottenham 14 7 4 2 1 8 4 Bournemouth 14 7 4 2 1 3 14 Fulham 8 7 2 2 3 -3

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Crystal Palace: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

