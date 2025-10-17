Premier League: Newcastle United se enfrentará a Brighton and Hove por la fecha 8

Brighton and Hove y Newcastle United se miden en el estadio The Amex el sábado 18 de octubre a las 09:00 horas y Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Brighton and Hove y Newcastle United

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove terminó con un empate en 1 frente a Wolverhampton en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 7 goles y sumó 9 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United venció 2-0 a Nottingham Forest en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Newcastle United no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Craig Pawson, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 16 7 5 1 1 11 2 Liverpool 15 7 5 0 2 4 3 Tottenham 14 7 4 2 1 8 11 Newcastle United 9 7 2 3 2 1 12 Brighton and Hove 9 7 2 3 2 0

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Leeds United: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Fulham: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs West Ham United: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Brighton and Hove y Newcastle United, según país