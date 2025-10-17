Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Newcastle United se enfrentará a Brighton and Hove por la fecha 8

Newcastle United se enfrentará a Brighton and Hove por la fecha 8
Newcastle United se enfrentará a Brighton and Hove por la fecha 8
Nota IA

por Nota IA

·

Brighton and Hove y Newcastle United se miden en el estadio The Amex el sábado 18 de octubre a las 09:00 horas y Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 8 de la Premier League, Newcastle United y Brighton and Hove se enfrentan el sábado 18 de octubre desde las 09:00 horas, en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Newcastle United

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove terminó con un empate en 1 frente a Wolverhampton en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 7 goles y sumó 9 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United venció 2-0 a Nottingham Forest en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Newcastle United no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Craig Pawson, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
11Newcastle United972321
12Brighton and Hove972320

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Leeds United: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 9: vs Fulham: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs West Ham United: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Brighton and Hove y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Brighton and Hove Newcastle United Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA