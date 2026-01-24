Premier League: Por la fecha 23, Newcastle United recibirá a Aston Villa

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Aston Villa. El partido se jugará en el estadio St. James Park el domingo 25 de enero a las 09:00 horas. Será arbitrado por Jarred Gillett.

El duelo entre Newcastle United y Aston Villa correspondiente a la fecha 23 se disputará en el estadio St. James Park desde las 09:00 horas, el domingo 25 de enero.

Así llegan Newcastle United y Aston Villa

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Wolverhampton. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 derrota, con 9 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

A Aston Villa no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Everton. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 33 puntos (9 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 4 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 4 Liverpool 36 22 10 6 6 4 8 Newcastle United 33 22 9 6 7 5

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Aston Villa, según país