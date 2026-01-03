Premier League: Manchester City y Chelsea se miden por la fecha 20

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y Chelsea. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Oliver.

Manchester City ejercerá mañana la localía ante Chelsea, desde las 12:30 horas y en el marco de la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Chelsea

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un resultado igualado, 0-0, ante Sunderland. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 11 goles a favor frente a 1 encajado.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de empatar 2-2 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Manchester City quien ganó 3 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 41 puntos (13 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 33 19 10 3 6 4 5 Chelsea 30 19 8 6 5 11

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Manchester City y Chelsea, según país