Premier League: Manchester City y Chelsea se miden por la fecha 20

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y Chelsea. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Oliver.
Manchester City ejercerá mañana la localía ante Chelsea, desde las 12:30 horas y en el marco de la fecha 20 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Chelsea
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de un resultado igualado, 0-0, ante Sunderland. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 11 goles a favor frente a 1 encajado.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea viene de empatar 2-2 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 6 tantos.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Manchester City quien ganó 3 a 1.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 41 puntos (13 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).
Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|4
|Liverpool
|33
|19
|10
|3
|6
|4
|5
|Chelsea
|30
|19
|8
|6
|5
|11
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas