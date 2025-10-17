Premier League: Bournemouth va en busca de un triunfo ante Crystal Palace para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Crystal Palace vs Bournemouth, que se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo sábado 18 de octubre a las 09:00 horas. Jarred Gillett será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Premier League se jugará el próximo sábado 18 de octubre a las 09:00 horas.
Así llegan Crystal Palace y Bournemouth
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Everton. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Fulham. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y firmaron un empate en 0.
El local está en el sexto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 1 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|16
|7
|5
|1
|1
|11
|2
|Liverpool
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|3
|Tottenham
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|4
|Bournemouth
|14
|7
|4
|2
|1
|3
|6
|Crystal Palace
|12
|7
|3
|3
|1
|4
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Manchester United: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Crystal Palace y Bournemouth, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas