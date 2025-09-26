Premier League: Brentford se enfrenta ante la visita Manchester United por la fecha 6

Brentford y Manchester United se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Craig Pawson. El duelo se jugará el sábado 27 de septiembre desde las 06:30 horas.

El juego entre Brentford y Manchester United se disputará el próximo sábado 27 de septiembre por la fecha 6 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Manchester United

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford busca levantarse de su derrota ante Fulham en el Craven Cottage. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester United derrotó 2-1 a Chelsea. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 8 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford lo ganó por 4 a 3.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 11 Manchester United 7 5 2 1 2 -2 17 Brentford 4 5 1 1 3 -4

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Crystal Palace: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nottingham Forest: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

