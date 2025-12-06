Premier League: Brighton and Hove recibirá a West Ham United por la fecha 15

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs West Ham United, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo domingo 7 de diciembre a las 09:00 horas. Simon Hooper será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Premier League se jugará el próximo domingo 7 de diciembre a las 09:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y West Ham United

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove no quiere lamentar otra caída: 3 a 4 finalizó su partido frente a Aston Villa. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Manchester United. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 9 goles y ha recibido 8 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el séptimo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 7 Brighton and Hove 22 14 6 4 4 4 18 West Ham United 12 14 3 3 8 -12

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Brighton and Hove y West Ham United, según país