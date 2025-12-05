Premier League: Por la fecha 15, Tottenham recibirá a Brentford

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Brentford. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 6 de diciembre a las 10:00 horas. Será arbitrado por Robert Jones.

El duelo entre Tottenham y Brentford correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Wembley Stadium desde las 10:00 horas, el sábado 6 de diciembre.

Así llegan Tottenham y Brentford

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por 2 con Newcastle United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 6 goles marcados y con 11 en su valla.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

A Brentford no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 7 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (6 PG - 1 PE - 7 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 11 Tottenham 19 14 5 4 5 5 13 Brentford 19 14 6 1 7 -1

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Brentford, según país