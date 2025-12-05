Premier League: Chelsea se enfrentará a Bournemouth por la fecha 15

Bournemouth y Chelsea se miden en el Vitality Stadium el sábado 6 de diciembre a las 10:00 horas y Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 15 de la Premier League, Chelsea y Bournemouth se enfrentan el sábado 6 de diciembre desde las 10:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Chelsea

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Everton en el Vitality Stadium. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 13 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Leeds United. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 4.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 3 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 4 Chelsea 24 14 7 3 4 10 14 Bournemouth 19 14 5 4 5 -3

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Chelsea, según país