Premier League: Se enfrentan Leeds United y Liverpool por la fecha 15

En la previa de Leeds United vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:30 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Anthony Taylor.

Así llegan Leeds United y Liverpool

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United ganó su último duelo ante Chelsea por 3 a 1.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Liverpool acabó en empate por 1-1 ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 6.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (7 PG - 1 PE - 6 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 9 Liverpool 22 14 7 1 6 0 17 Leeds United 14 14 4 2 8 -10

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

