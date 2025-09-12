Premier League: Sunderland visita a Crystal Palace por la fecha 4

La previa del choque de Crystal Palace ante Sunderland, a disputarse en el estadio Selhurst Park el sábado 13 de septiembre desde las 09:00 horas. El árbitro será Thomas Bramall.
Crystal Palace recibirá a Sunderland, en el marco de la fecha 4 de la Premier League, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Sunderland
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace viene de vencer a Aston Villa con un marcador de 3-0.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland viene de derrotar a Brentford con un marcador 2 a 1. En los últimos 2 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 5 goles y le han convertido 3 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y el marcador favoreció a Sunderland con un marcador de 0-4.
El local se ubica en el octavo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).
Thomas Bramall será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Chelsea
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|Arsenal
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|Sunderland
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|8
|Crystal Palace
|5
|3
|1
|2
|0
|3
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Everton: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Arsenal: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Crystal Palace y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas