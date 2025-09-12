Últimas Noticias
Premier League: Arsenal recibe Nottingham Forest dando inicio a la Fecha 4

Arsenal recibe Nottingham Forest dando inicio a la Fecha 4
Arsenal recibe Nottingham Forest dando inicio a la Fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Arsenal y Nottingham Forest se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Darren England. El duelo se jugará el sábado 13 de septiembre desde las 06:30 horas.

El juego entre Arsenal y Nottingham Forest se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 4 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Nottingham Forest

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal busca levantarse de su derrota ante Liverpool en el Anfield.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 0 a 3 ante West Ham United. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria e igualó 1 vez. Con 4 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool933004
2Chelsea732106
3Arsenal632015
4Tottenham632014
10Nottingham Forest43111-1

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Crystal Palace: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Newcastle United: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Chelsea: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Nottingham Forest, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

