Premier League: Chelsea recibirá a Brentford por la fecha 22

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Brentford, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 17 de enero a las 10:00 horas. John Brooks será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League se jugará el próximo sábado 17 de enero a las 10:00 horas.

Así llegan Chelsea y Brentford

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el octavo puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es John Brooks.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 5 Brentford 33 21 10 3 8 7 8 Chelsea 31 21 8 7 6 10

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Brentford, según país