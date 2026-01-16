Últimas Noticias
Premier League: Chelsea recibirá a Brentford por la fecha 22

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Brentford, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 17 de enero a las 10:00 horas. John Brooks será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League se jugará el próximo sábado 17 de enero a las 10:00 horas.

Así llegan Chelsea y Brentford

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el octavo puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es John Brooks.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4921154226
2Manchester City4321134426
3Aston Villa432113449
5Brentford332110387
8Chelsea312187610

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Brentford, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas
