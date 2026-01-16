Manchester United vs. Manchester City: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el derbi por la Premier League 2026?

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este sábado 17 de enero en Old Trafford, en Mánchester (Inglaterra), por la fecha 22 de la Premier League 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Michael Carrick es el nuevo entrenador del Manchester United. Finalizada la era Ruben Amorim, expresada a nivel liguero con 58 puntos de 141 posibles, es el hombre elegido para la reacción de los ‘Diablos Rojos’. Una leyenda del United con 464 partidos, campeón de Europa, de la Premier hasta en cinco ocasiones, de la Copa de Inglaterra, de la Copa de la Liga y más.

Su estreno será en un derbi, contra el Manchester City, al que tres empates consecutivos en la Premier League han distorsionado de nuevo el foco de su objetivo de ser campeón. Sunderland, Chelsea y Brighton lo han restado seis puntos que, de haberlos ganado, lo habrían situado a la misma altura del Arsenal.



Manchester United vs City: ¿cómo llegan al derbi de Manchester en la Premier League 2026?

Manchester United llega al derbi tras ser eliminado en la Ronda 3 de la FA Cup, cayendo 1-2 ante Brighton. Por su parte, Manchester City venció 0-2 a Newcastle en la semifinal ida de la EFL Cup.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs City EN VIVO por la Premier League 2026?

El partido del Manchester United frente a Manchester City fue programado para el sábado 17 de enero en Old Trafford, en Mánchester (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 74 000 espectadores, aproximadamente.

Cuplikan latihan perdana tim di bawah komando Michael Carrick 📽👇 pic.twitter.com/c1g9adoVxx — Manchester United (@ManUtd_ID) January 16, 2026

¿A qué hora juegan Manchester United vs City EN VIVO por la Premier League 2026?

En Perú , el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 07:30 a.m.

, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 07:30 a.m. En España , el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a la 1:30 p.m.

, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a la 1:30 p.m. En Colombia, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 07:30 a.m.

En Ecuador, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 07:30 a.m.

En Chile, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 09:30 a.m.

En Bolivia, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 08:30 a.m.

En Venezuela, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 08:30 a.m.

En Argentina, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 09:30 a.m.

En Brasil, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 09:30 a.m.

En Uruguay, el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 09:30 a.m.

En México (CDMX), el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 06:30 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Manchester United vs. Manchester City comienza a las 07:30 a.m.

¿Dónde ver el Manchester United vs City EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de ESPN en TV y mediante Disney+ Premium vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de TNT y HBO MAX. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Manchester United vs. City: alineaciones posibles

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shae; Casemiro, Manuel Ugarte; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; y Benjamin Sesko.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O’Reilly; Rodri Hernández; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Phil Foden, Antoine Semenyo; y Erling Haaland.

Manchester United vs City: últimos resultados

11/01/2026 | Manchester United 1-2 Brighton – FA Cup

07/01/2026 | Burnley 2-2 Manchester United – Premier League

04/01/2026 | Leeds United 1-1 Manchester United – Premier League

13/01/2026 | Newcastle 0-2 Manchester City – EFL Cup

10/01/2026 | Manchester City 10-1 Exeter – FA Cup

07/01/2026 | Manchester City 1-1 Brighton – Premier League