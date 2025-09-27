Premier League: Fulham se enfrentará a Aston Villa por la fecha 6

Aston Villa y Fulham se miden en el estadio Villa Park el domingo 28 de septiembre a las 08:00 horas y Andrew Madley es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 6 de la Premier League, Fulham y Aston Villa se enfrentan el domingo 28 de septiembre desde las 08:00 horas, en el estadio Villa Park.
Así llegan Aston Villa y Fulham
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa terminó con un empate en 1 frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 1 a favor.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham venció 3-1 a Brentford en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 5 en su portería.
Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 1 PP).
El encuentro será supervisado por Andrew Madley, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|5
|5
|0
|0
|6
|2
|Arsenal
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|3
|Tottenham
|10
|5
|3
|1
|1
|7
|8
|Fulham
|8
|5
|2
|2
|1
|1
|18
|Aston Villa
|3
|5
|0
|3
|2
|-4
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 7: vs Burnley: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 7: vs Bournemouth: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Aston Villa y Fulham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas