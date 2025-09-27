Premier League: Fulham se enfrentará a Aston Villa por la fecha 6

Aston Villa y Fulham se miden en el estadio Villa Park el domingo 28 de septiembre a las 08:00 horas y Andrew Madley es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Aston Villa y Fulham

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa terminó con un empate en 1 frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 1 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham venció 3-1 a Brentford en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Andrew Madley, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 8 Fulham 8 5 2 2 1 1 18 Aston Villa 3 5 0 3 2 -4

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Burnley: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Bournemouth: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

