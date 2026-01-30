Premier League: Chelsea recibirá a West Ham United por la fecha 24

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs West Ham United, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge mañana a las 12:30 horas. Anthony Taylor será el árbitro del partido.
Chelsea y West Ham United se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 24 de la Premier League y se disputará en el estadio Stamford Bridge.
Así llegan Chelsea y West Ham United
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea derrotó por 3 a 1 a Crystal Palace en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 9.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Sunderland. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea resultó vencedor por 1 a 5.
El local está en el quinto puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 13 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Anthony Taylor.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|23
|15
|5
|3
|25
|2
|Manchester City
|46
|23
|14
|4
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|23
|14
|4
|5
|10
|5
|Chelsea
|37
|23
|10
|7
|6
|14
|18
|West Ham United
|20
|23
|5
|5
|13
|-18
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario Chelsea y West Ham United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas